Dit is 'm, de pasgeboren gnoe in Burgers' Zoo

Staat deze moskee over een paar jaar in het Openluchtmuseum in Arnhem?

12:53 ARNHEM - Krijgt de moskee hierboven over een jaar of zes, zeven een plekje in het Nederlands Openluchtmuseum? Het gebouw, dat in Almelo staat, is in ieder geval de oudste moskee in Nederland mét koepel én minaret. En over zes tot zeven jaar is het niet meer nodig, want dan wordt even verderop een grotere moskee gebouwd.