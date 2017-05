Dode en levende schapen op de A50: waarschijnlijk tot 23.00 dicht

De schapen zijn op de weg beland, doordat de klep van een veetransport is losgesloten, laat de Verkeersinformatiedienst weten. ,,Het is nog niet duidelijk hoe dat komt. De vrachtwagen heeft mogelijk een ongeluk gehad.’’



Dierenarts



Volgens protocol werd de dierenarts ter plaatse geroepen om eventuele gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Dat was in dit geval Henk Luten, de dierenarts van Burgers' Zoo. Die keerde snel weer om omdat er geen behandeling van zijn hand nodig was.



Ook de Voedsel- en Warenautoriteit wordt nog verwacht om ter plaatse onderzoek te doen. Dat de weg nog afgesloten blijft, is omdat het asfalt moet worden schoongemaakt.