Doden in Arnhems hotel door misdrijf om het leven gekomen

Medewerkers supermarkt pakken 'hardnekkige Senseodief' in Zevenaar

10:24 ZEVENAAR - Een 61-jarige vrouw uit Arnhem is donderdagmiddag bij een supermarkt in Zevenaar aangehouden voor winkeldiefstal. Er werden de afgelopen weken zoveel koffiepads gestolen in de supermarkt, dat de supermarktmanager argwaan kreeg en camerabeelden bekeek.