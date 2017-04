Doodgereden overvaller in Arnhem: eigen rechter in een misdaaddrama

Het was een keiharde klap, een oorverdovende donderslag. Donderdagavond om 21.30 uur. ,,We hadden net ons bezoek gedag gezegd. We konden dat harde geluid niet plaatsen. Even later zagen we, door de kieren van onze rolluiken heen, het blauwe schijnsel van zwaailichten. We dachten: er moet een ongeluk gebeurd zijn.’’



Maar als de bewoners van een huis aan de Milsbeekstraat in de Arnhemse wijk De Laar-Oost naar buiten stappen, vertellen agenten dat ze binnen moeten blijven. ,,Vanwege sporenonderzoek.’’



Wat ze dan nog niet weten: bij de achterkant van hun tuinhuisje, in de berm, ligt een dode man. Blauwe schoenen, joggingbroek, zwarte handschoenen. Hij is aangereden. Bewust. Bandensporen in de berm. Het tuinhuisje, waar het slachtoffer tegenaan gedrukt werd, is door de klap volledig ontzet.