Doodgereden overvaller is 46-jarige man zonder woon- of verblijfplaats

De politie wil nog verder onderzoeken of deze man ook daadwerkelijk de overvaller is. Ook onderzoekt de politie nog of er meerdere overvallers waren.

Camerabeelden

Uit camerabeelden die rond het huis zijn gemaakt, blijkt dat er getuigen zijn die nog niet met de politie hebben gesproken. Dit zijn mensen die donderdagavond kort voor of kort na de overval over de Limburgsingel liepen. Het gaat dan om de periode van 21.00 uur tot 21.45 uur. De politie wil graag in contact komen met de betreffende voorbijgangers.

De bewoners van het huis zijn vrijdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man die op straat werd gevonden. Zij zouden de overvaller met een auto achterna zijn gegaan waarbij de overvaller is overleden. De politie neemt nu in verhoren de gebeurtenissen met hen door om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het echtpaar is in verzekering gesteld, dat betekent dat ze drie dagen in de cel kunnen blijven als dat nodig is.