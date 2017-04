Doodgereden overvaller is bekende Bredase veelpleger

BREDA/ ARNHEM - De vermoedelijke dader van een gewapende thuisoverval die vorige week donderdag in Arnhem is doodgereden, is de 47-jarige John Appels . Hij komt uit Breda. Daar stond hij bekend als een drugsverslaafde veelpleger.

Bekenden zeggen dat de man talloze malen is opgepakt voor vooral winkeldiefstallen en andere kleine vergrijpen. Hij was ook wel eens klant bij de Stichting Maatschappelijke Opvang, die zich over daklozen ontfermt.

,,Hij kon een lastige kerel zijn en zat om de haverklap in de cel voor weer een diefstalletje. Maar wat vorige week is gebeurd, een gewapende overval, dat is toch iets van een heel andere orde’’, zegt een inwoner van de wijk Tuinzigt, waar Appels opgroeide en vaak actief was. Daar was hij in de jaren 80 ook lid van de roemruchte jeugdbende Quick Boys.

Boos en verdrietig

Het slachtoffer had volgens de politie geen vast adres. De afgelopen tijd verbleef de Bredanaar blijkens berichten op zijn Facebook-pagina in Den Bosch: ,,Ik ben weg uit Breda en dat had ik al veel eerder moeten doen. Ik heb het helemaal gehad met Breda.’’ Verdrietige nabestaanden schrijven op Facebook dat ze 'verbijsterd, boos en verdrietig zijn' door het overlijden van hun familielid, die een dochter nalaat.

Noodweer

In de (sociale) media zijn de afgelopen dagen felle discussie gevoerd over de vraag of de overvallen bewoner(s) vervolgd moeten worden voor het doodrijden van de vermoedelijke overvaller. In een interview met De Gelderlander zegt de 32-jarige vrouw des huizes via haar advocaat Jori Schadd dat sprake is van noodweer: ,,Het was zelfverdediging. In paniek reden we hem dood.’’

In het interview doet de vrouw haar relaas over de door beveiligingscamera's opgenomen overval. De Arnhemse zegt dat de dader zijn komst bij het echtpaar had aangekondigd en gezegd had dat hij uit de buurt van Breda kwam. Hij wilde het Rolex-horloge kopen dat haar partner Albert K. (34) op Marktplaats had gezet. Toen een vriend de voordeur opendeed, zou de dader schietend naar binnen zijn gestormd en wist hij het klokje ter waarde van 30.000 euro af te pakken.

