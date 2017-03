Dossier Arnhemse veelpleger laat politiesysteem vastlopen

Hij zorgde met name voor overlast in het stadscentrum. Ondernemers klaagden steen en been over hem tegen de wijkagent. Ook buurtbewoners klaagden regelmatig.



Dikke map

Woensdagmiddag moest hij voor de rechter verschijnen. De 'samenvatting' van zijn overtredingen die tijdens de rechtszaak werd gepresenteerd, leverde een behoorlijk dik dossier op. Digitaal maakt de veelpleger het nog bonter: het politiesysteem kan de hoeveelheid incidenten niet aan. Zodra agenten zijn dossier openen, loopt het systeem vast.



'Een hele prestatie!', aldus de politie op Facebook.