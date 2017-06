Dreigend faillissement voor zorginstelling De Zorgdrager

Volgens een woordvoerder van Menzis wordt er een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de zorg van De Zorgdrager. ,,Ons zorgkantoor betaalt de langdurige zorg voor enkele tientallen cliënten van De Zorgdrager’’, zegt een woordvoerder van Menzis. ,,De betaling is stopgezet: we willen eerst een onderzoek doen naar de geleverde zorg. We willen weten of het geld op de goede manier is uitgegeven. Daarna bekijken we of we verder gaan met De Zorgdrager.’’