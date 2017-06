Drukte met Pinksteren rond Arnhem, maar géén files

ARNHEM - Duizenden mensen bezochten met Pinksteren Burgers' Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De bekende files stonden er niet; die tijd is geweest, denkt dierentuindirecteur Alex van Hooff.

Volgens Van Hooff waren er afgelopen Pinksterweekeinde meer bezoekers in de dierentuin dan een jaar geleden. Het was 'dierentuinweer', verklaart hij de goede cijfers. ,,Tussen de 20 en 23 graden en half bewolkt. Als het knetterwarm is, ligt iedereen op het strand.’’

Exacte aantallen geeft Van Hooff niet. ,,Dat doen wij altijd eenmaal per jaar, in januari’’, aldus de directeur, die ontkent bezoekers te zijn verloren aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen waar sinds kort reuzenpanda's verblijven. ,,De komst van de panda's naar Nederland is ook goed voor de andere dierentuinen.’’

Maatregelen

Vanwege filevorming de afgelopen jaren nam zowel Burgers' als het Openluchtmuseum maatregelen. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid en grote evenementen worden niet meer op feestdagen -dan is het standaard erg druk- gepland. Van Hooff: ,,Met als gevolg dat files met Pasen, Pinksteren en op Hemelvaartsdag verleden tijd zijn.’’

Het Nederlands Openluchtmuseum ontving met Pinksteren een kleine 7.000 bezoekers, zo meldt woordvoerster Maaike van Dam. Ook zij spreekt van een perfect verlopen Pinksteren, zonder verkeersproblemen. ,,Ook wij plannen grote evenementen juist niet op feestdagen.’’

Doorrijden

Op en rond de Posbank in Rheden was het maandag 'goed' druk en zondag 'heel erg druk', vertelt boswachter Tonnis Boersma. Maar ook daar konden de mensen gewoon doorrijden. Op beide dagen werd het weiland naast het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten geopend om parkeeroverlast en files in het natuurgebied te voorkomen.