Duo dat Arnhemse (78) op brute wijze beroofde komt uit Noord-Holland

Inmiddels is ook een tweede overvaller verschenen, die samen met zijn kompaan de vrouw aan haar haren naar boven trekt. Daar wordt zij vastgetapet aan een stoel. Ondertussen blijft het tweetal haar mishandelen.



Terwijl één van de overvallers een klein vuurwapen richt op de vrouw, gaat de ander in de villa op zoek naar geld en andere waardevolle spullen. In de kelder vindt hij een kluis met sieraden.



De vrouw wordt losgemaakt, omdat ze de kluis moet openen. Zij zegt dat er iets kostbaars op haar nachtkastje ligt. In haar slaapkamer, één van de daders is meegelopen, weet zij ongezien de alarmknop in te drukken en zo de hulpdiensten te waarschuwen.