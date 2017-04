Een inbreker overlijdt: dat is het risico van het vak

Compositie voor nieuwe Musiszaal noodgedwongen in Stadhuishal

31 maart ARNHEM - Het nieuwe pianoconcert van de Arnhemse componist Andries van Rossem was eigenlijk bestemd voor de nieuwe concertzaal bij Musis. Maar die is nog niet af. Nu gaat het concert zondagochtend om 11.00 uur in première in de Arnhemse Stadhuishal.