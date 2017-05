Eerste Stones-fans boeken al hotel in Arnhem

Het Rijnhotel aan het Onderlangs in Arnhem heeft geen arrangement. ,,We zitten eigenlijk al helemaal vol’’, meldt een medewerker. ,,Er is niets meer beschikbaar.’’



Hotel Van der Valk aan de Amsterdamseweg meldt dat er een paar kamers zijn geboekt. Zodra duidelijk wordt dat een schare Stones-fans kamers boekt, is het standaard procedure om daar een arrangement aan te koppelen, met diner en busvervoer naar en van GelreDome. ,,Als het de moeite loont een bus te huren, doen we dat’’, zegt een medewerker.



Holiday Inn Express in de Arnhemse binnenstad meldt dat zich al heel wat klanten hebben gemeld voor een kamer. Zij worden geattendeerd op het aanbod van het vlakbij gelegen restaurant Momento en café Heeren van Aemstel, dat wellicht een tap buiten zet.