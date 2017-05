Eeuwenoud skelet gevonden in centrum Arnhem

'Arnhem is niet voor Ajax', maar die finale kijken we natuurlijk wél

12:14 ARNHEM - 'Een Arnhemmer is niet voor Ajax'. Remco Kock, Facebook-columnist voor De Gelderlander, gaf zijn debuutroman in 2014 die titel. Ajax is in Arnhem niet geliefd, maar de Europa League-finale Ajax-Manchester United is woensdagavond in zeker drie cafés zien.