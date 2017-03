'Eigen risico is nodig als rem op onnodige zorg'

Verschillende politieke partijen, waaronder de SP, GroenLinks, en de PvdA, pleitten in de afgelopen verkiezingsstrijd voor het afschaffen van het eigen risico. Juist omdat veel mensen nu afzien van zorg vanwege de kosten. VGZ is hier dus op tegen maar vindt wel dat het eigen risico omlaag kan.



Het eigen risico zorgt er volgens Kliphuis voor dat de zorgpremie nog behapbaar is. ,,De premie zou met 300 euro stijgen als het eigen risico wordt afgeschaft. Linksom of rechtsom, je betaalt het toch.’’ Maar, voegt Kliphuis toe, het eigen risico moet mensen niet onnodig in de financiële problemen brengen of leiden tot het uitstellen van noodzakelijke zorg. "Daarom zijn wij voorstander van een verlaging."