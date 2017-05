Elektrische auto laden met verspilde trolleystroom

Duizenden palen

De verwachting is dat binnen twee jaar particulieren op verschillende plekken in Arnhem en Oosterbeek hun elektrische auto kunnen opladen bij een van de duizenden masten die de bovenleiding van het trolleynetwerk dragen. ,,Het voordeel van deze laadpalen is dat je geen kilometers lange kabels in de grond hoeft te leggen, want de leidingen zijn er al, door de hele stad. Het idee was om daar wat mee te doen’’, vertelt de Arnhemse ingenieur Jan Fransen. Hij ontwikkelde de laadpaal met hulp van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Universiteit Leiden en het bedrijf Bordbusters.