Arnhem trekt miljoen uit voor bestrijden kinderarmoede

In Arnhem leeft meer dan 11 procent van de kinderen tot 18 jaar in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Hoeveel kinderen er in armoede opgroeien, is volgens Elfrink lastig te zeggen. ,,Dat hangt af van het criterium dat je hanteert. Maar elk kind is er een te veel. Je hoort schrijnende verhalen. Ouders willen tijdens de feestdagen een cadeautje van een paar euro voor hun kind kopen. De vraag is dan of er die dag eten op tafel komt. Het lukt hen vaak niet verder te kijken dan één dag.’’



De Stichting Leergeld, die kinderen helpt die in armoede opgroeien, is blij dat er jaarlijks 1,1 miljoen euro beschikbaar komt. ,,De problemen zijn het grootst bij kinderen van nul tot en met zeven jaar. Het begint met kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Deze problemen spelen vooral in wijken als 't Broek, Malburgen en Presikhaaf’’, zegt gezinstherapeut Clara Bartelds die ook actief is voor Stichting Leergeld.