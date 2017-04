Feyenoord-fans zorgen voor explosieve sfeer rond GelreDome na winst op Vitesse

Politie druk met niks op Korenmarkt tijdens Vi­tes­se-Fey­en­oord

15:10 ARNHEM - De politie is vooralsnog druk met niks op de Korenmarkt in Arnhem. Een achttal agenten, onder wie enkelen te paard, houden daar zondagmiddag een oogje in het zeil in verband met de mogelijke komst van Feyenoord-supporters.