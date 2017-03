Feyenoordfans willen voor wedstrijd met Vitesse indrinken op de Korenmarkt

Telefilm Oud-Arnhemmer Ben Brand nu al te zien in Arnhem

9:25 ARNHEM - Oud-Arnhemmer Ben Brand heeft in zijn geboortestad de speelfilm 'Vind die domme trut en gooi haar in de rivier' opgenomen. Het verhaal brengt de ontwikkelingen in beeld die het gevolg zijn van de argeloze plaatsing op internet van een controversieel filmpje.