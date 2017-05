File op A12 bij Arnhem door ongeluk: uur vertraging

Healthclub Heijenoord in Arnhem Fittnessclub van het jaar

10:39 ARNHEM - Healthclub Heijenoord in Arnhem is uitgeroepen tot Fitnessclub van het Jaar. Dat gebeurde tijdens de finale van de Dutch Fitness Awards op zondagavond in Studio's Aalsmeer. Daar verzamelden zich 500 professionals uit de branche van de sportscholen.