Flat in Arnhem even ontruimd om keukenbrand

Tentoonstelling 11 Luchtmobiele Brigade in Airborne Museum

16:02 OOSTERBEEK - Het Airborne Museum en de 11 Luchtmobiele Brigade trekken dit jaar samen op. In september is in het museum een tentoonstelling te zien over de 11 Luchtmobiele Brigade, die 25 jaar bestaat in Nederland. De iconische rode baret die militairen van deze brigade dragen bestaat 75 jaar.