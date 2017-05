Flinke files op A12 bij Arnhem door ongeval, weg weer vrij

Cyberaanval gemeente Arnhem blijkt printerstoring

11:58 ARNHEM - 'U kunt uw rijbewijs niet meekrijgen, want we hebben last van een cyberaanval'. Die mededeling kreeg de zoon van raadslid Sabine Andeweg (D66) vanmorgen om 09.00 uur te horen toen hij zijn brommerrijbewijs wilde ophalen in het Arnhemse gemeentehuis. Andeweg twitterde die boodschap over de cyberaanval meteen.