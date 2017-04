Frietbakker Rolls Ratelband: 'Volgend jaar een 9 en dan de eerste plaats'

Rommeltje

Biologische aardappelen

De Arnhemmer prijst de kwaliteit van zijn biologische aardappelen en benadrukt dat ze ter plekke, met schil en al, worden gesneden, voorgebakken en afgebakken. ,,Verser kun je je friet niet krijgen. Verder gebruiken we zeezout in plaats van gewoon zout, verversen we om de dag de olie, gebruiken we biologisch afbreekbare zakjes en vorkjes en mag een medewerker pas afbakken als hij een half jaar in dienst is. En dan nog alleen als ik ernaast sta. Onze aanpak klopt. Maar desondanks doen we er nog een schepje bovenop. Als ik weet waar we terrein kunnen winnen, gaan we daar aan werken. Mijn opa zei altijd: een eigen zaak is als een kruiwagen, je moet 'm blijven voortduwen. Zo is het maar net.’’