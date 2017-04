Gay Horeca Arnhem verwacht duizenden bezoekers op manifestatie

Druppel

De directe aanleiding is de mishandeling van een Arnhems homostel op de Nelson Mandelabrug afgelopen zaterdagnacht. ,,Dat was de spreekwoordelijke laatste druppel. Maar het gaat niet eens meer om Jasper en Ronnie. Dat trieste incident is de aanleiding, maar we trekken het veel breder. De afgelopen weken zijn meer homoseksuelen in andere steden in elkaar geslagen. Via de manifestatie willen wij een positief signaal afgeven. We vragen verdraagzaamheid en tolerantie.’’