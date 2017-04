Geen post in Arnhem na diefstal post-tassen

De postbode was dinsdag rond 14.15 uur post aan het bezorgen en had de fiets geparkeerd. Hij zag dat drie jongens aan zijn rijwiel aan het rommelen waren en de met post gevulde fietstassen er af trokken. Vervolgens renden zij er mét de tassen vandoor in de richting van de Dovenetellaan.



Het is onbekend waarom de drie in trainingspak gestoken jongens de tassen hebben meegenomen. Zowel de fietstassen als de poststukken zijn nog spoorloos.



De politie vraagt mensen met informatie zich te melden.