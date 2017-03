Geldcheck voor gebruikers Arnhemse Voedselbank

VVD klopt D66 nipt in Arnhem

4:34 ARNHEM - De VVD is nipt de grootste geworden in Arnhem. De partij haalde 1 procent van de stemmen meer dan D66. De PvdA kreeg een ontzettende dreun. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was deze partij nog veruit de grootste met ruim 30 procent van de stemmen. Daar bleef slechts 6 procent van over.