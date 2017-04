Gelderland: ICE-treinen moeten vaker en sneller rijden

ARNHEM - De ICE-treinen tussen Amsterdam en Frankfurt moeten eens per uur gaan rijden. Hun snelheid moet op het Nederlandse spoor stapsgewijs omhoog, tot 200 kilometer per uur. Arnhem moet een belangrijke halteplaats op deze verbinding blijven.

Met dat pleidooi komen de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij dringen er op aan om de ICE in stappen te verbeteren. Nu rijdt er eens per twee uur een trein naar Frankfurt.

Topprioriteit

Op termijn zou de trein er op het traject tussen Arnhem en Amsterdam nog drie kwartier over doen. Nu is dat een uur. ,,We hebben in Arnhem een prachtstation maar geen goede ICE’’, zegt de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze. Zij noemt een snellere ICE haar topprioriteit op het gebied van openbaar vervoer.

Dure plannen

In 2001 zette minister Netelenbos een streep zette door de plannen voor een hogesnelheidstrein-oost. Die werd te duur bevonden. De hsl-zuid naar Parijs kwam er wel. In de tussentijd werden wel veel delen van het traject tussen Amsterdam en de Duitse grens gereed gemaakt voor sneller rijdende treinen. Ook de stations van Utrecht en Arnhem zijn helemaal vernieuwd en gereed gemaakt voor hogesnelheidstreinen.

Reizigers

Vijftien jaar later heeft Gelderland het oog niet meer gericht op een echte hsl met een vrijliggend spoor, maar op gebruikmaking van het bestaande spoor. Volgens Gelderland is het redelijk eenvoudig om de ICE-verbinding te verbeteren en meer reizigers te trekken. Vorig jaar maakten anderhalf miljoen mensen gebruik van deze trein. In de Thalys naar Parijs zitten er jaarlijks 2,4 miljoen.

Voorzitter Marcel Hielkema van VNO-NCW Gelderland denkt dat een betere treinverbinding met Amsterdam en Duitsland belangrijk is voor het vestigingsklimaat. ,,Als je erin slaagt de reistijd naar Amsterdam terug te brengen naar drie kwartier, worden we echt veel interessanter. Zeker als de huizenprijzen in de Randstad blijven stijgen, zullen mensen in een bredere cirkel gaan zoeken. En met de auto red je het nooit in die tijd.’’

Verbinding