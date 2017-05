Gelderland legt geld opzij voor Bankhoef en A15

Webshop My Jewellery op avontuur in Arnhemse winkelstraat

7 mei ARNHEM - Zes jaar geleden was Sharon Hilgers nog een docent in de Franse taal die in haar vrije tijd sieraden maakte. Nu leidt ze het succesvolle bedrijf 'My Jewellery' en heeft ze 94 mensen in dienst. In Arnhem opende ze onlangs feestelijk haar vierde boutique aan de Bakkerstraat.