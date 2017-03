Gelderland wil internationaal klimaatbureau naar provincie halen

Voetbalfans komen terug uit Mexico voor bekerfinale Vitesse

8:14 ARNHEM - De eerste plek in een finale om de KNVB Beker van Vitesse in 27 jaar maakt veel los. In Arnhem en omgeving, maar ook ver daarbuiten. Supporters die ooit zijn uitgevlogen naar den vreemde, keren speciaal voor de bekerfinale even terug naar Nederland.