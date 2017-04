Gelderse huizenmarkt draait beter dan in de rest van Nederland

ARNHEM - Het aantal verkochte woningen in Gelderland blijft stijgen. De eerste drie maanden van 2017 zijn er in de provincie 6.534 huizen verkocht. Dat is een toename van 43 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen gingen er 4.559 woningen over naar een andere eigenaar.

Overijssel heeft vergelijkbare cijfers en trekt op dit moment samen met Gelderland de kar in Nederland. De twee provincies volgen over het algemeen de stijgende trend in huizenverkoop die landelijk te zien is, maar trekken deze drie maanden een extra sprintje. De gemiddelde verkoop in Nederland nam met minder toe: 30 procent.

Dipje

Binnen die stijgende trend schommelen de verkoopcijfers wat. Vooral in het eerste kwartaal van elk jaar zijn de verkoopcijfers lager dan in het half jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek en makelaarsvereniging NVM. Zo ook dit jaar. In dit eerste kwartaal werden een kleine vijfhonderd woningen minder verkocht dan in de drie maanden daarvoor. Het is waarschijnlijk niet meer dan het jaarlijkse dipje in deze periode van het jaar.

Prijsstijging

De stijging die al sinds 2013 te zien is in de verkoop, geldt ook voor de prijzen van woningen. Een Gelders huis is begin dit jaar gemiddeld 5,3 procent duurder dan begin 2016. En dat is ook weer meer dan de 4,6 procent prijsstijging die toen te zien was ten opzichte van begin 2015.