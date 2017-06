Gelderse PVV wil af van hoge ambtenaar

ARNHEM - De Gelderse PVV wil af van Bob Roelofs, een hoge ambtenaar van de provincie. Volgens fractieleider Marjolein Faber is griffier Roelofs herhaaldelijk in de fout gegaan. Daardoor is zijn positie onhoudbaar geworden volgens de PVV.

Roelofs zou eraan bijgedragen hebben dat de PVV 'monddood' werd gemaakt. Andere partijen vinden de beschuldigingen onzin.

De zaak draait om een spoeddebat van 1 maart, waarin de gemoederen verhit raakten. De PVV vroeg het debat aan, over het plan van Vitesse om stadion GelreDome te kopen. In dat debat kaartte Faber de dubbele pet van VVD-gedeputeerde Jan Markink aan. Markink is als gedeputeerde betrokken bij de gesprekken met Vitesse, maar is daarnaast ook commissaris bij de Rabobank in de Achterhoek. De Rabobank is het moederbedrijf van vasthoedbedrijf Spes Bona, de eigenaar van GelreDome.

Toen Faber de dubbele pet van Markink ter sprake bracht, brak tumult uit. Andere partijen vonden dat ze afweek van het onderwerp. Ze had tevoren moeten aangeven dat ze ook over Markinks positie wilde spreken. Op initiatief van de SP werd het debat gestaakt, tot grote woede van Faber. Volgens haar staan de regels niet toe dat een debat ineens wordt beëindigd. ,,Ons is de mond gesnoerd. Een aanfluiting voor de democratie. Dit is een cordon sanitaire.’’

'Niet wenselijk'

Faber legde zich er niet bij neer en bleef sinds 1 maart proberen het debat te heropenen. Uiteindelijk besloten de fractievoorzitters om de Nijmeegse hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend'Eert de kwestie te laten onderzoeken. Hij concludeert dat de sluiting van het debat formeel niet in strijd met de regels was. Maar wat er gebeurde, was 'niet wenselijk' in zijn ogen. 'De PVV- fractie spreekt in dit verband van de mond snoeren. Dat lijkt inderdaad aan de orde', schrijft de hoogleraar.

Hij stelt voor de regels te wijzigen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Faber ziet in het advies haar gelijk weerspiegeld. Harold Zoet (CDA) ziet het heel anders. ,,Mevrouw Faber wilde een verrassingsaanval uitvoeren op de heer Markink. Wij wilden daar niet aan meedoen. Er is geen cordon sanitaire om de PVV, wat een onzin.’’

SGP'er Klaas Ruitenberg vindt 'met de kennis van nu' dat de PVV meer ruimte gegund had moeten worden. ,,De irritatie tegenover de PVV stapelde zich op.’’

Faber krijgt geen bijval voor haar aanval op griffier Roelofs. Zij vindt dat hij had moeten voorkomen dat de PVV het woord werd ontnomen. De voorzitter van de vergadering was CDA'er Cees van Baak. Hem verwijt ze niets. ,,Hij was een invaller, hij moet kunnen vertrouwen op zijn belangrijkste adviseur.’’

Van Baak: ,,Ik was de voorzitter, ik heb bepaald wat er gebeurde. En dat was volgens de regels.’’

Onheus

Faber vindt dat de griffier de PVV vaker onheus bejegende. Faber verwijt Roelofs dat hij zes jaar geleden de pers ten onrechte informatie gaf over de Turkse nationaliteit van PVV-fractielid Petra Kouwenberg. Zoet en Ruitenberg vinden de beschuldigingen onzin. ,,Roelofs was niet eens de voorzitter van het debat’’, zegt Ruitenberg. ,,De PVV zoekt een zondebok. Barbertje moet kennelijk hangen.’’

Roelofs zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij zegt de aanval van de PVV op zijn positie als 'heel vervelend' te beschouwen. Binnenkort is er een gesprek over de kwestie.