Geparkeerde auto brandt uit in Arnhem

Vitesse: kaartverkoop voor bekerfinale start 16 maart

7:21 ARNHEM - Vitesse begint donderdag 16 maart met de verkoop van de kaarten voor de finale om de KNVB Beker. De Arnhemse club speelt dat duel zondagavond 30 april in De Kuip in Rotterdam. Tegenstander is AZ uit Alkmaar.