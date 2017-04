Geparkeerde auto verwoest door brand in Arnhem

Campingseizoen komt aarzelend op gang in Arnhem

9:27 ARNHEM - Het campingseizoen mag dan inmiddels geopend zijn, op de campings in de regio Arnhem is het dit paasweekend over het algemeen nog niet druk. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse campinghouders in de regio. De tegenvallende belangstelling is het gevolg van het tegenvallende weer, luidt de haast eenduidige conclusie.