Geschorste bestuurder Insula Dei: 'Web van leugens over mij'

Versteegen hoopt dat steun van bewoners van het Arnhemse verzorgingshuis voor haar terugkeer kan zorgen. De heengezonden bestuurder noemt in de brief niet de Raad van Toezicht, maar de bewoners 'het hoogste orgaan'. 'De Raad van Toezicht ontzegt mij de mogelijkheden om contact met jullie te hebben in de hoop dat jullie mij vergeten, maar gelukkig blijkt overal binnen Insula Dei Huize Kohlmann grote weerstand tegen mijn non-actief stelling.'



De Raad van Toezicht verbood Versteegen tijdens haar schorsing contact op te nemen met medewerkers en bewoners. De brief is volgens haar de enige manier om contact te hebben. 'Ik mag de gebouwen van Insula Dei Huize Kohlmann niet betreden en geen rechtstreeks contact met de cliëntenraad opnemen.'