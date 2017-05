Getuige gijzeling Arnhem: 'Als ze hem maar niet doodschieten'

Zo'n tien jaar woonde de Arnhemmer in zijn flatje. ,,Daarvoor sliep hij soms hier en dan weer daar’’, weet Scheepers. ,,Hij heeft in die tijd een hersenbloeding gehad. Instanties hebben hem behandeld alsof hij niet goed bij zijn hoofd was, vond hij.’’



Een andere frustratie was zijn militaire diensttijd. ,,Net als ik, is Frans van Indonesische afkomst. Tijdens de treinkaping bij De Punt in 1977 zat hij in militaire dienst. Omdat hij een Moluks uiterlijk had, is hij het leger uit gepest, vertelde hij. Dat was rampzalig voor Frans, die beroeps wilde worden. Het leger zou volgens hem zijn militaire loopbaan hebben afgenomen.’’