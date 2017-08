Gevangenis Arnhem wordt hotel tijdens Vierdaagse

Drie steden zijn te veel voor Pluk de Nacht; Arnhem valt af

19:39 ARNHEM - Het gratis openluchtfilmfestival Pluk de Nacht slaat voor het eerst in vier jaar Arnhem over als festivalstad. Deze zomer is de organisatie alleen actief in Amsterdam en Utrecht. ,,Drie festivals was voor ons dit jaar te veel’’, zegt zakelijk en artistiek leider Jurriaan Esmeijer.