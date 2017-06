Gewonden bij twee steekpartijen in Arnhem

Zoeken naar horeca Arnhem-Zuid: Tijdens het wandelen in de natuur kom je geen koffietentje tegen

17 juni ARNHEM - In Arnhem-Zuid wonen ongeveer net zoveel mensen (80.000) als in Arnhem-Noord. Maar dat blijkt niet uit het aantal horecagelegenheden. 'Zuid' is ronduit slecht bedeeld. Verslaggever Berendien Tetelepta, woonachtig in Elderveld, ergert er zich al jaren aan.