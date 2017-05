Gijzelnemer was 57-jarige Arnhemmer, motief nog onbekend

Wat er in die brief stond, is niet bekendgemaakt. De politie was ondertussen al met meerdere eenheden onderweg naar het wijksteunpunt.



Rond 14.05 uur kwam de actie van de Arnhemmer tot een einde. Nadat hij zich op instructies van de politie tot op zijn onderbroek had uitgekleed, liep hij naar buiten. Daar kon hij worden aangehouden.



Omdat het niet direct duidelijk was dat de bom van de man nep was, werd het treinverkeer langs de wijk stilgelegd. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam ter plaatse.