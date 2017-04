Gloednieuwe concertzaal in Arnhem kan in een uurtje van klassiek naar popmuziek

Ondernemers halen geld op voor Oranjevuurwerk Arnhem

9:01 ARNHEM - Een groep jonge Arnhemse ondernemers is een crowdfundingsactie begonnen op de site Doneeractie.nl om geld in te zamelen voor het vuurwerk op Koningsdag Arnhem. De show vanaf het Stadsblokkenterrein gaat niet door omdat er geen geld voor is.