Grote opluchting bij nabestaanden Alex Wiegmink

,,Toen ik de uitspraak hoorde sloeg ik mijn broer die naast me zat van blijdschap tegen zijn been. Dat de straffen hoger zouden uitvallen dan de 13 jaar die de officier van justitie eiste, verwacht je niet’’, zei broer Peter Wiegmink na afloop van de uitspraak.

Zenuwachtig

Wiegmink was zowaar zenuwachtig geweest voor de uitspraak. ,,Ik had slecht geslapen en liep vanmorgen al heel vroeg te ijsberen door de kamer. Het wilde maar geen kwart voor twaalf worden, het tijdstip dat we naar Arnhem zouden vertrekken’’, liet Wiegmink de dag nog even de revue passeren.

Twee weken geleden was hij nog teleurgesteld over de strafeis van de officier van justitie. ,,Je hoort over straffen van 20 tot 25 jaar voor moord en dan is de eis 13 jaar. Vond ik behoorlijk mild. We hebben wel een goede uitleg gekregen van de officier en begrijp hoe hij tot zijn strafeis was gekomen, maar toch. Als je dan nu hoort dat de straf hoger is uitgevallen, dan kun je alleen maar blij zijn’’, vertelt Wiegmink.

Berouw

Hij begrijpt het onderscheid dat de rechter heeft gemaakt. ,,In tegenstelling tot R. heeft S. in ieder geval nog berouw getoond, niet alleen in een brief bij zijn aanhouding, maar ook in de rechtszaak zelf. R. heeft zelfs verklaard dat hij nooit op de Posbank is geweest.’’