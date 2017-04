Hamburgerreclame met Luxor Live in race voor Gouden Loekie

Nederlanders denken vaak precies het te­gen­over­ge­stel­de van wat ik gewend ben

Ik ben bezig aan mijn staatsexamen op B2 niveau. Ik heb Kennis van de Maatschappij gehaald, van de luister- en leestoets moet ik de uitslag nog binnen krijgen. Ik vermoed dat ik het niet gehaald heb, het was heel moeilijk. In dat geval kan ik in september nog geen hbo-studie starten op de Hogeschool Arnhem Nijmegen.