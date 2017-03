Helft personeel krijgt ontslag door verbouwing Museum Arnhem

Langer bezig

In totaal moeten 18 van de 27 medewerkers (13,65 van de 26,6 fte) het veld ruimen. De personeelsleden hebben het nieuws maandag te horen gekregen. Zij kunnen blijven tot de verbouwing begint. Directeur Saskia Bak vertelt dat het werk langer duurt dan aanvankelijk gehoopt. Het museum wordt ondergronds uitgebreid. ,,Vanwege de werkzaamheden in glooiend terrein zijn we langer bezig dan we gedacht hadden. Hoe lang, weten we nog niet eens precies. Het kan ook nog blijven bij anderhalf jaar. Maar we gaan voor alle zekerheid uit van de volle twee."