Heli's Deelen mogen niet meer 's nachts vliegen

Omwonenden, met name van de bases in Gilze-Rijen en Oirschot, hadden bezwaar gemaakt tegen de toestemming die DHC was verleend om gedurende zes weken in de periode tussen april en oktober met heli's te oefenen tot uiterlijk één uur 's nachts. Dat zou een uitzondering zijn op de regel dat militaire vluchten tot uiterlijk twaalf uur 's nachts mogen duren.



De praktijk is overigens dat Defensie tracht alle helikopters om elf uur 's avonds weer aan de grond te hebben, juist om de overlast voor de omgeving te beperken. Als de dagen korter zijn, lukt dat goed, omdat er dan genoeg uren zijn dat het donker is. In de zomerperiode is het lastiger, omdat dan pas na negenen de duisternis begint in te vallen.