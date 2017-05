Help! De Rijnkade verandert in een racebaan met het mooie weer

Twee jongens die in auto aan voet van de Nelson Mandelabrug geparkeerd staan bevestigen dat er geregeld een race gehouden. Ze hebben het verhaal gehoord van een 'racer' die zaterdagavond na elven op de kade tegen een stroomhuisje gecrasht is. Ze hebben het zelf niet gezien. Het is ook veel verderop gebeurd, oostwaarts van de John Frostbrug op de Nieuwe Kade ter hoogte van de grens van het voormalige terrein van melkfabriek Coberco.



,,Ze gebruiken de hele kade voor hun wedstrijdjes’’, vertellen verschillende bewoners. Ze schetsen een parcours vanaf de Boterdijk aan de westzijde van de Rijnkade tot aan de zandafslag aan de oostzijde van de Nieuwe Kade. Onderweg ging het zaterdagavond laat mis, nabij de Corberco. Een auto boorde zich in een van de huisjes voor de walstroom voor de schepen. De plek des onheils is afgezet, in afwachting van reparatie.