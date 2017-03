Henk Krol: Tolvignet voor buitenlanders op Nederlandse snelweg

Buurlanden

De lijsttrekker van 50Plus volgt daarmee het voorbeeld van buurlanden Duitsland en België, die ook op één of andere manier tol willen heffen voor het gebruik van hun wegen. ,,Wat er in Duitsland gebeurt vind ik niet oké, maar het gebeurt. En ik vind niet dat wij dan in Nederland het braafste jongetje van de klas moeten zijn.’’

Gepakt?

Nederlanders die hier werken, maar in Duitsland wonen, hoeven volgens Krol niet te vrezen dat zij 'gepakt' worden met zijn plan. ,,Nee, als die mensen netjes in Nederland belasting hebben betaald, hoeven ze niet nogmaals te betalen om hier over de snelweg te rijden. Als ze in Duitsland belasting betalen? Dan lijkt het me heel terecht dat je een kleine bijdrage betaalt om van de Nederlandse wegen gebruik te maken.’’