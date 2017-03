Het hotel en de hondjes waren alles voor Benny

ARNHEM - Buurtbewoners kunnen het nog niet geloven. Benny Peter (71) , jarenlang uitbater van Hotel Rembrandt in Arnhem, is niet meer. Omwonenden vreesden al dat Benny was vermoord in zijn eigen Hotel Rembrandt. Vrijdagavond kregen ze zekerheid.

Donderdagavond tussen half zeven en zeven hoorden ze het inbrekersalarm van het hotel afgaan. ,,Ik heb Benny gebeld en hoopte maar dat hij op zou nemen. Dat gebeurde niet, vertelt een buurvrouw.

Volledig scherm Een beeldje van een chihuahua voor de woning van de hoteleigenaar. © Eric van der Vegt/ DG Ze kent buurman Benny als een vriendelijke man die af en toe een praatje maakte, maar verder een teruggetrokken leven leidde. ,,Hij wilde stoppen met het hotel, maar ving nog wel mensen op die minder bedeeld zijn.’’ Daklozen, soms ook.

Tien chihuahua's

De 71-jarige eigenaar stond bekend als een man die alles over had voor z'n hotel, én z'n hondjes: tien chihuahua's. De diertjes werden donderdagavond door de dierenambulance opgehaald. Geen goed teken.

Wat is er gebeurd? Vast staat dat er donderdag in het wat verpauperde hotel twee stoffelijke overschotten zijn gevonden. Benny Peters en een vrouw. Vast staat dat vrijdagavond een verdachte zich bij de politie heeft gemeld. Volgens sterke geruchten zijn de slachtoffers doodgestoken. ,,We kunnen daar geen mededelingen over doe’’, zegt een woordvoerder van de politie.

Zwarte schermen

Volledig scherm Hotel Rembrandt was donderdag en vrijdag afgezet met zwarte schermen © De Gelderlander Met zwarte schermen is het hotel aan de Patersstraat in het centrum van Arnhem afgezet. Het donderdagavond en -nacht gestarte recherche-onderzoek wordt vrijdag bij daglicht voortgezet. Politiemensen lopen af en aan. Op politie.nl wordt een oproep gedaan: een scooterrijder die donderdag om 19.30 uur over de Jansbuitensingel reed, kan een cruciale getuige zijn. Hij wordt verzocht zich te melden.

Familiehotel

Bernardus Wilhelmus Everardus Peters, beter bekend als Benny Peters, kwam na de Tweede Wereldoorlog aan de Patersstraat te wonen, toen zijn ouders het pand huurden. De moeder van Benny begon vrijwel meteen met het uitbaten van een bed & breakfast, gasten verbleven er voor 1 gulden per nacht.

In 1953 werd de familie eigenaar van het gebouw. In 1966 kwam het hotel officieel op naam van Benny te staan.

Aandacht voor gasten

Hotel Rembrandt telde slechts vijf kamers, en alleen de tweepersoonskamers hadden een eigen douche en toilet. De kamerprijs steeg door de jaren heen, maar bleef desalniettemin bescheiden: volgens de website betaalde je 30 euro per persoon per kamer, inclusief wifi en ontbijt.

Volledig scherm Hotel Rembrandt in Arnhem. © De Gelderlander Na het overlijden van zijn moeder, begin jaren 90, verslofte de staat van het hotel. Ook met Benny ging het bergafwaarts, hij vereenzaamde. Maar wat het pand en Benny zelf aan aandacht tekortkwamen, dat compenseerde hij met inzet voor zijn gasten.

Hotelrecensies

In hotelrecensies wordt hij geroemd; álles deed hij om het zijn bezoekers naar de zin te maken. ,,Sinds het overlijden van zijn moeder liep hij er steeds onverzorgder bij’’, zegt een bekende. ,,Maar op het moment dat er gasten waren, leefde hij helemaal op.’’

De afgelopen jaren was Rembrandt officieel geen hotel meer, maar Benny kon het niet laten; geregeld verhuurde hij zijn kamers nog. Eén vrouw zonder vaste woonplaats zou er recent vrij permanent geleefd hebben, in een klein kamertje, waar amper een bed in paste. Mogelijk is zij het tweede slachtoffer.

Stank

Toch waren Benny's twee grote liefdes, het hotel en de honden, geen goede combinatie. De stank in het pand van de tien chihuahua's was niet te harden. Gasten klaagden steen en been over de penetrante lucht, die ondraaglijk zou zijn. ,,De meesten vertrokken na één nacht weer, het waren de daklozen en verslaafden die het niet meer roken en bleven’’, zegt een buurtbewoner.

Benny had een appartement op de Eusebiusbinnensingel in Arnhem. Hij had het appartement ooit gekocht voor zijn moeder, maar die sliep daar nooit. Benny zelf evenmin. Wel kwam hij er dagelijks om de planten te verzorgen. Voor de deur staat een beeldje van een chihuahua. Maar wonen, dat deed hij in het hotel, met z'n geliefde honden. Tot donderdagavond.