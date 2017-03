Hoge Raad: zaak Syriëganger uit Arnhem moet over

Raad Arnhem: afval per kilo betalen, niet per zak

7:54 ARNHEM - Een meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad zou het liefst zien dat Arnhemmers die restafval aanbieden daarvoor per kilo gaan betalen en niet per zak. Dat laatste stelt het college van burgemeester en wethouders voor in het plan om in de stad diftar te gaan invoeren: de vervuiler betaalt.