Hoog bezoek voor Turks festival in Arnhem

'Atatürk is niet dood. Hij leeft in onze harten. Maar wat lijkt hij erop hé', zegt een vrouwelijke bezoeker. Initiatiefnemer Kemal Cosgun wist dat Kaya, in eigen land als acteur een beroemdheid, op veel belangstelling zou kunnen rekenen. „Hij is Turkije en staat boven de partijen. Dat zie je hier terug, soms omhelzen mensen hem waarna ze in huilen uitbarsten.”