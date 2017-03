Huizenverkoop in Gelderland stijgt sterk: 'Hier meer waar voor je geld'

ARNHEM - Het aantal verkochte huizen in de provincie Gelderland is in februari met ruim eenderde gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste stijging van alle Nederlandse provincies.

Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster, die vrijdag bekend zijn gemaakt.

Opleving

In februari werden in Gelderland 2.167 huizen verkocht. Een jaar eerder waren er dat er 1.612. ,,De opleving van de huizenmarkt in de grote steden trekt nu definitief door naar de rest van het land. Dat is duidelijk te zien aan het aantal verkochte huizen’’, zo verklaart Roeland Kimman van makelaarsvereniging NVM de forse stijging.

Waar voor je geld

In alle provincies zijn meer huizen verkocht dan in februari vorig jaar, uitgezonderd Noord-Holland. Daar daalde het aantal verkochte woningen met 2,8 procent. ,,In de provincie krijg je als koper gewoon meer waar voor je geld. Voor hetzelfde bedrag dat je in de stad betaalt voor een tussenwoning of appartement, heb je in Gelderland een hoekwoning of misschien zelfs vrijstaand huis ’’, zegt Kimman daarover.

Groei

Door de combinatie van de aantrekkende economie en de lage hypotheekrente, denkt de NVM dat de huizenmarkt dit jaar verder groeit. Kimman: ,,Wij verwachten een groei van tussen de 5 en 10 procent. Ook zullen de prijzen met zo'n 5 procent stijgen.’’

Behalve een goede periode om een huis te kopen, is het voor mensen daardoor ook de juiste tijd om hun huis te verkopen. ,,Huizen worden sneller én voor een hogere prijs verkocht. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker je huis te koop te zetten dan pakweg drie jaar terug’’, aldus Kimman.

Totaal