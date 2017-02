Huurder GelreDome wijst verkoop aan Vitesse af

BVEG is bovendien niet van plan om de aandelen in het complex te verkopen aan Vitesse.

Brief

Dat schrijven de twee partijen dinsdag in een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Vitesse kan het stadion nu niet kopen, omdat in het verleden is afgesproken dat de club dan een boete van 11,3 miljoen euro moet betalen. Die boete is vastgelegd omdat GelreDome destijds met veel overheidssubsidie is gebouwd, aangezien het stadion een sterk multifunctioneel karakter zou krijgen.