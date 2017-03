Asscher: Ik heb spijt van de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd

Klaver was benieuwd van welke maatregel, die de afgelopen regeringsperiode werd doorgevoerd, Asscher het meeste spijt had. Dat deed hij tijdens een live bijeenkomst op de redactievloer in Arnhem.

Asscher: ,,Toen wij begonnen was het een enorme crisis in ons land. We gaven iedere dag 60 miljoen meer uit dan er binnen kwam. De werkeloosheid steeg heel snel, dus we moesten allemaal maatregelen nemen die lastig waren. Maar deze, doet heel veel pijn bij mensen. Daarom hebben wij nu ook een plan gemaakt om mensen in staat te stellen een flexibele AOW-leeftijd te gebruiken. Zodoende zouden ze een, twee of drie jaar eerdere kunnen stoppen. ’’

Quote Ik heb teveel mensen gesproken die last hebben van die verhoging. Dus daar gaan we wat aan doen. Lodewijk Asscher

Asscher was de derde gast die mocht aanschuiven bij de reeks bijeenkomsten, georganiseerd door De Gelderlander in samenwerking met N1. Hij werd voorgegaan door Jesse Klaver en Mark Rutte. Aan het eind van iedere bijeenkomst mag de gast een estafettevraag achterlaten voor de volgende.

